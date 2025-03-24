Появилось фото с места пожара в элитном ЖК в центре Москвы

Фото: Рита Овсянникова / РБК Фото: Прокуратура Москвы Фото: Рита Овсянникова / РБК Фото: Рита Овсянникова / РБК Фото: Рита Овсянникова / РБК Фото: Рита Овсянникова / РБК Фото: Рита Овсянникова / РБК Фото: Рита Овсянникова / РБК Фото: Рита Овсянникова / РБК Фото: Рита Овсянникова / РБК

Пожар начался в доме на улице Тимура Фрунзе в центре Москвы. По данным МЧС, горит здание гостиничного комплекса с апартаментами. Корреспондент «РИА Новости» ранее уточнил, что возгорание возникло в элитном ЖК «Роза Росса».

На фото виден открытый огонь на крыше здания, а также идущий от здания дым.

В МЧС сообщили, что в тушении пожара принимают участие более 70 специалистов и 20 единиц техники. Из-за пожара перекрыли несколько улиц.

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