Появилось фото с места пожара в элитном ЖК в центре Москвы
Пожар начался в доме на улице Тимура Фрунзе в центре Москвы. По данным МЧС, горит здание гостиничного комплекса с апартаментами. Корреспондент «РИА Новости» ранее уточнил, что возгорание возникло в элитном ЖК «Роза Росса».
На фото виден открытый огонь на крыше здания, а также идущий от здания дым.
В МЧС сообщили, что в тушении пожара принимают участие более 70 специалистов и 20 единиц техники. Из-за пожара перекрыли несколько улиц.
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