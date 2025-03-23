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Экс-главу УСБ МВД по Ленобласти Васильева объявили в розыск

Бывшего начальника управления собственной безопасности (УСБ) управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Алексея Васильева объявили в розыск, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В отношении Васильева завели уголовное дело по ст. 290 Уголовного кодекса — получение взятки. Максимальное наказание по статье — лишение свободы на 15 лет.

«Указывается на его причастность к организации незаконного пребывания мигрантов на территории Российской Федерации для осуществления трудовой деятельности», — говорится в сообщении.

Фигурант расследования скрывается от правоохранительных органов, уточнили в ведомстве. В СК отметили, что информация о незаконной деятельности Васильева распространялась в интернете.

Глава СК Александр Бастрыкин потребовал передать дело экс-главы УСБ в центральный аппарат следственного комитета. Руководитель ведомства также потребовал доклад о проведении расследования от и.о. руководителя управления СК по Петербургу Олега Бобкова.

В Петербурге уволили главу антикоррупционного управления полиции
Общество
Фото:Владимир Песня / РИА Новости

Васильева уволили с поста начальника УСБ в конце 2021 года вместе с главой управления экономической безопасности и противодействия коррупции Евгением Ульяновым. Решение приняли после внеплановой служебной проверки сотрудниками центрального аппарата МВД. Дело было связано с жалобой одного из предпринимателей на незаконные действия сотрудников управления.

По информации издания «Фонтанка», в декабре 2021 года начальник главного управления МВД по Петербургу и области Роман Плугин приказал наказать ряд сотрудников управления экономической безопасности, в том числе главу подразделения полковника Ульянова. Ему вынесли строгий выговор, другим сотрудникам объявлено о неполном служебном соответствии. Проверку назначил провести глава МВД Владимир Колокольцев — он сделал замечание Плугину относительно работы управления экономической безопасности.

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