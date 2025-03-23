В Париже во время полицейской погони столкнулись четыре машины. Видео

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В субботу, 22 марта, в Париже три полицейские машины устроили погоню за автомобилем, который отказался остановиться на контрольно-пропускном пункте, в результате все четыре машины столкнулись, сообщает Franceinfo.

Предварительно, автомобиль угнали. Авария произошла в нескольких сотнях метров от башни Монпарнас. В ДТП, по данным La Dépêche du Midi, пострадали 13 человек, в том числе 11 полицейских.