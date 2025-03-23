В Нефтекамске из загоревшегося торгового комплекса вывели 265 человек
Спасатели эвакуировали 265 человек из загоревшегося здания торгового комплекса «Центральный» в Нефтекамске, пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Башкирии в телеграм-канале.
По данным ведомства, на одном из этажей в магазине бытовой техники в здании началось возгорание, которое быстро распространилось по помещениям. Пожар удалось локализовать на площади 500 квадратных метров, добавили в МЧС.
К настоящему времени открытое горение ликвидировано. В ликвидации пожара задействованы 40 специалистов и 16 единиц техники.
Устанавливается причина пожара.
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