В Нефтекамске из загоревшегося торгового комплекса вывели 265 человек

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Спасатели эвакуировали 265 человек из загоревшегося здания торгового комплекса «Центральный» в Нефтекамске, пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Башкирии в телеграм-канале.

По данным ведомства, на одном из этажей в магазине бытовой техники в здании началось возгорание, которое быстро распространилось по помещениям. Пожар удалось локализовать на площади 500 квадратных метров, добавили в МЧС.

К настоящему времени открытое горение ликвидировано. В ликвидации пожара задействованы 40 специалистов и 16 единиц техники.

Устанавливается причина пожара.