Юрист напомнил о штрафах за мытье машины на даче и во дворе
Сотрудники ГИБДД могут оштрафовать автомобилиста за мытье машины в неположенном месте. Об этом рассказал агентству «Прайм» доцент департамента права Московского городского педагогического университета Максим Тишаков.
«Мытье автомобиля требует учета положений действующего законодательства, как федеральных нормативных правовых актов, так и региональных юридических норм. В частности, не допускается нарушение земельного и природоохранного законодательства, вред окружающей среде. То есть требуется неукоснительно соблюдать положения экологических и санитарно-гигиенических норм и правил», — заявил эксперт.
В соответствии с федеральным законом транспортные средства запрещено мыть у водоемов и в лесах. Кроме того, на основании Кодекса Москвы об административных правонарушениях (ч. 1 ст. 8) взимается штраф в размере от 1 до 3 тыс. руб. за мытье транспортных средств вне специально отведенных мест на территории города. В Московской области такое нарушение обернется штрафом в размере 3–5 тыс. руб., отметил Тишаков.
За мытье автомобиля во дворах и на дачных участках штраф составит 100 руб. за нарушение санитарных и гигиенических норм (ст. 6.3 КоАП) до 0,5–1% от кадастровой стоимости участка по статье о нецелевом использовании земли (ст. 8.8 КоАП). В последнем случае размер штрафа составит от 10 тыс. руб., пояснил юрист.
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