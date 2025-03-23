В США нашли мертвой экс-прокурора
Экс-прокурор США по Восточному округу штата Вирджиния Джессика Абер была найдена мертвой в своем доме в Александрии. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на ее бывших коллег. Женщине было 43 года.
Абер подала в отставку в январе 2025 года после смены администрации США, чтобы дать возможность новому президенту Дональду Трампу выбрать ее преемника. Она возглавляла подразделение ведомства с 2021 года и занималась вопросами борьбы с терроризмом, преступностью банд и утечками секретных данных.
Большую часть своей карьеры женщина проработала в офисе прокуратуры в Ричмонде, там она специализировалась на расследовании финансовых преступлений.
Полиция Александрии не раскрывает подробности инцидента.
Читайте РБК в Telegram.
Умер советский перебежчик Гордиевский, работавший на Британию и КГБ
Набиуллина рассказала об отношении к мемам про нее. Видео
Глава Минздрава назвал долю россиян с избыточным весом
Названа самая счастливая страна в мире
La Stampa узнала, что ЕС урезал планы помощи Киеву в восемь раз
Умер поэт, сценарист и драматург Вадим Жук
Путин обязал граждан Украины легализоваться в России до 10 сентября
Путин подписал закон о повторном получении бесплатных земельных участков
Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений
Главой МОК впервые избрали женщину
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов