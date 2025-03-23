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В США нашли мертвой экс-прокурора

WP: в США найдена мертвой экс-прокурор округа в штате Вирджиния Джессика Абер

Экс-прокурор США по Восточному округу штата Вирджиния Джессика Абер была найдена мертвой в своем доме в Александрии. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на ее бывших коллег. Женщине было 43 года.

Абер подала в отставку в январе 2025 года после смены администрации США, чтобы дать возможность новому президенту Дональду Трампу выбрать ее преемника. Она возглавляла подразделение ведомства с 2021 года и занималась вопросами борьбы с терроризмом, преступностью банд и утечками секретных данных.

Большую часть своей карьеры женщина проработала в офисе прокуратуры в Ричмонде, там она специализировалась на расследовании финансовых преступлений.

Полиция Александрии не раскрывает подробности инцидента.

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