В США нашли мертвой экс-прокурора

Экс-прокурор США по Восточному округу штата Вирджиния Джессика Абер была найдена мертвой в своем доме в Александрии. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на ее бывших коллег. Женщине было 43 года.

Абер подала в отставку в январе 2025 года после смены администрации США, чтобы дать возможность новому президенту Дональду Трампу выбрать ее преемника. Она возглавляла подразделение ведомства с 2021 года и занималась вопросами борьбы с терроризмом, преступностью банд и утечками секретных данных.

Большую часть своей карьеры женщина проработала в офисе прокуратуры в Ричмонде, там она специализировалась на расследовании финансовых преступлений.

Полиция Александрии не раскрывает подробности инцидента.