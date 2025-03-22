В Рязани мужчина сгорел у Вечного огня на площади Победы
Мужчина погиб от ожогов на всем теле у Вечного огня на площади Победы в Рязани, подтвердили РБК в СУ СК России по Рязанской области.
«По данному факту проводится процессуальная проверка. Обстоятельства выясняются», — сказали в СК.
Об инциденте сообщил телеграм-канал «Рязань. Происшествия», он уточнил, что мужчина погиб до приезда врачей, его личность еще не установлена, на вид мужчине 40–45 лет.
РБК направил запрос в администрацию Рязани.
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