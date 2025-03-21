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В Москве увеличат количество бюджетных мест для поступления в колледжи

Ракова: новый особый порядок сдачи ОГЭ позволит школьникам быстрее найти работу
Сюжет
Новости Москвы
Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы
Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы

Столичные колледжи уже сейчас становятся современными образовательными пространствами, выпускники которых способны получить самую востребованную на рынке профессию, рассказала вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в ходе посещения масштабного форума колледжей, который проходит в Гостином Дворе с 19 по 21 марта.

Заммэра отметила новый подход к среднему профессиональному образованию, включая пилотный проект упрощенной сдачи ОГЭ для поступления в колледжи. В частности, в рамках эксперимента выпускники 9-х классов в трех регионах (Москва, Санкт-Петербург и Липецкая область) смогут сдать экзамены только по двум предметам — русскому языку и математике — вместо четырех. Соответствующий законопроект уже принят Госдумой в трех чтениях.

«Очень благодарны Минпросвещения, что Москву включили в эксперимент, который в ближайшее время будет развиваться, — подчеркнула Ракова. — Надеемся, что он позволит нам расширить возможности ребят по получению среднего профессионального образования и более быстрому выходу на рынок труда».

Вице-мэр также сообщила о том, что правительство Москвы приняло решение об увеличении количества бюджетных мест в колледжи в связи с тем, что с возросшим спросом растет и конкурс на поступление. «Они обучаются тем компетенциям, которые позволяют им быстро найти работу на рынке с достойной зарплатой, чтобы содержать себя и свою семью, — добавила заммэра. — Стараемся сделать так, чтобы каждый москвич имел возможность поступить на учебу по той специальности, которая ему действительно по душе».

В свою очередь, министр просвещения России Сергей Кравцов в ходе посещения форума отметил, что колледжи действительно становятся престижной стартовой площадкой для построения карьеры. «Конкурс по ряду специальностей достигает десять человек на место. Можно уверенно сказать, что стереотип о системе СПО разрушен, — подчеркнул Кравцов. — Выпускники 9-х классов осознанно выбирают колледжи, они знают, где будут работать, уверены в своей будущей зарплате. В стране активно реализуется проект «Профессионалитет», благодаря которому предприятия участвуют в разработке образовательных программ, организации практики студентов, инвестируют в материально-техническую базу».

В работе форума в Гостином Дворе приняли участие 48 столичных колледжей, которые представили более 140 востребованных специальностей. В рамках мероприятия, которое за два дня посетили более 40 тыс. человек, для школьников организовали более чем 120 мастер-классов, где будущие абитуриенты познакомились с профессиями в сфере IT, медицины, транспорта, креативных индустрий и других популярных направлений.

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Теги
колледж Москва Гостиный двор форум среднее образование Анастасия Ракова
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