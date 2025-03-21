Мешки с радиоактивным песком с «Фукусимы» будут выносить роботы

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На следующей неделе в Японии роботы начнут убирать мешки с песком, которые использовались для поглощения загрязненной радиацией воды после ядерной катастрофы на АЭС «Фукусима» в 2011 году. Об этом AFP сообщила представитель компании Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO) Тацуя Матоба.

TEPCO — компания, управляющая пострадавшей японской электростанцией.

В 2011 году на северо-востоке от Токио произошло одно из сильнейших в истории страны землетрясений магнитудой 9,0. На АЭС «Фукусима-1» пришла волна цунами, вызванного землетрясением, она затопила резервные дизельные генераторы, повредила системы охлаждения. В конце 2013 года атомную станцию официально закрыли. Однако за годы на АЭС накопилось больше миллиона тонн воды. В 2023 году было принято решение о сбросе воды в Тихий океан через подводный тоннель.

Матоба рассказала, что мешки с песком на подземных этажах двух зданий так и остались нетронутыми с момента аварии. Человек, приблизившийся к мешкам, может умереть из-за опасного уровня радиации, уточнила представитель компании.

По словам Матобы, на подземных этажах уже были размещены два специально разработанных робота, один из которых оснащен подвижной клешней. Рабочие будут использовать роботов, чтобы аккуратно достать мешки. Затем их переместят в контейнеры для радиоактивных материалов и отправят храниться на временном складе, сказала пресс-секретарь.

Весь процесс компания планирует завершить к концу 2027 финансового года.

По словам представителя TEPCO, общий вес мешков составляет 41,5 т. В свою очередь, AFP со ссылкой на СМИ отметило, что осталось собрать 2850 мешков, но подчеркнуло, что это число не было подтверждено TEPCO.

Ранее инженеры TEPCO отправили робота на дистанционном управлении в один из трех поврежденных реакторов «Фукусима-1». Он должен был доставить образец расплавленных остатков топлива, находящихся на дне первого защитного корпуса реактора № 2. И с этой задачей он справился: робот достал фрагмент размером около 5 мм в диаметре, весом 3 г.