Паулина Андреева и Федор Бондарчук развелись
Актриса Паулина Андреева и режиссер Федор Бондарчук развелись. Об этом сообщила сама Андреева.
«Спустя девять лет совместной жизни мы приняли решение расстаться», — сообщила она. Она указала, что они приняли решение сделать «официальное заявление в попытке избежать излишних домыслов и фантазий о нас».
Андреева добавила, что надеется на то, что «нас ждет совместная работа и дружба».
Аналогичная публикация появилась в аккаунте кинокомпании Федора Бондарчука Art Pictures в Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской в России и запрещенной).
Андреева и Бондарчук начали встречаться в 2015 году. Летом 2016-го он развелся с первой женой Светланой. Актриса и режиссер сыграли свадьбу в Санкт-Петербурге в сентябре 2019 года. В 2021 году у пары родился сын Иван, которого они не показывают на публике.
Последний раз пара выходила в свет на премьере приключенческого фильма «Повелитель ветра» в сентябре 2023 года.
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