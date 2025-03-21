Паулина Андреева и Федор Бондарчук развелись

Паулина Андреева и Федор Бондарчук (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Актриса Паулина Андреева и режиссер Федор Бондарчук развелись. Об этом сообщила сама Андреева.

«Спустя девять лет совместной жизни мы приняли решение расстаться», — сообщила она. Она указала, что они приняли решение сделать «официальное заявление в попытке избежать излишних домыслов и фантазий о нас».

Андреева добавила, что надеется на то, что «нас ждет совместная работа и дружба».

Аналогичная публикация появилась в аккаунте кинокомпании Федора Бондарчука Art Pictures в Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской в России и запрещенной).

Андреева и Бондарчук начали встречаться в 2015 году. Летом 2016-го он развелся с первой женой Светланой. Актриса и режиссер сыграли свадьбу в Санкт-Петербурге в сентябре 2019 года. В 2021 году у пары родился сын Иван, которого они не показывают на публике.

Последний раз пара выходила в свет на премьере приключенческого фильма «Повелитель ветра» в сентябре 2023 года.