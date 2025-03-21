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ФСБ показала кадры замаскированных под дачи нарколабораторий

ФСБ показала кадры замаскированных под дачи нарколабораторий
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Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала во Владимирской и Смоленской областях организаторов подпольных лабораторий по производству синтетических наркотиков. Согласно кадрам, которые показала спецслужба, нарколаборатории были организованы внутри дачных домов.

На видео, снятых внутри одного из домов, показаны партии расфасованных наркотических веществ и оборудование, в котором они производились. Для изъятия инвентаря применялись автопогрузчик и два грузовика.

В ходе обысков у жителя Владимирской области силовики обнаружили синтетическое наркотическое средство массой более 55 кг и не менее 450 л наркосодержащей жидкости. У задержанного в Смоленской области изъяли то же синтетическое вещество массой более 224 кг, не менее 11 т наркосодержащей жидкости, а также охотничий карабин семейства «Сайга», переделанный под боевой, и пистолет Макарова.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 (производство наркотических средств в особо крупном размере). Максимальное наказание по указанной статье — пожизненное лишение свободы. Оба мужчины заключены под стражу.

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