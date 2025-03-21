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Общество ,  
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Водитель в Москве провез полицейского на капоте автомобиля. Видео

Водитель в Москве провез полицейского на капоте автомобиля

Водитель в Москве провез полицейского на капоте автомобиля. Видео
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Полицейские заметили во дворе жилого дома на улице Народного ополчения мужчину с признаками опьянения, который нарушал общественный порядок, рассказали в МВД. Заметив полицейских, мужчина попытался уехать на автомобиле и «совершил наезд на стоящее транспортное средство».

На опубликованных кадрах полицейский лежит на капоте и пытается кулаками разбить лобовое стекло, его напарник догоняет автомобиль и открывает переднюю дверь, после чего машина останавливается.

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