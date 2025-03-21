Замминистра ЖКХ Астраханской области Агаев попал под обстрел в ЛНР

Замминистра ЖКХ Астраханской области попал под обстрел в ЛНР

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал рабочих при разгрузке стройматериалов в Кременной Луганской народной республики (ЛНР), сообщает пресс-служба правительства региона.

Там отметили, что тяжелое ранение получил водитель, сотрудник министерства ЖКХ Астраханской области, он находится в реанимации.

«На месте происшествия также находился заместитель министра ЖКХ Астраханской области Рамин Агаев, он не пострадал», — говорится в сообщении.

В Кременной Агаев был в рабочей командировке, он курировал работу астраханских восстановительных бригад, добавили в правительстве ЛНР.

Агаев уже попадал под обстрел ВСУ в ЛНР в ноябре 2024 года, сообщили в правительстве республики. Тогда он был ранен, его госпитализировали и выписали в декабре.