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Военная операция на Украине ,  
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Герасимов проверил службу группировки войск «Центр». Видео

Герасимов проверил службу военных группировки войск «Центр».
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Военная операция на Украине

Герасимов проверил службу группировки войск «Центр». Видео
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Глава Генштаба Валерий Герасимов приехал с проверкой в группировку войск «Центр», сообщило Минобороны. Генерал армии «проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями общевойсковой армии группировки войск «Центр», действующих на красноармейском направлении в зоне проведения специальной военной операции», указали в ведомстве.

На кадрах, которые показало Минобороны, видно совещание военных с участием Герасимова. Также глава Генерального штаба наградил сержантов и офицеров орденами и медалями. Они «наиболее отличились при освобождении Донецкой народной республики», сообщили в Минобороны.

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Военная операция на Украине Валерий Герасимов российские военные Генштаб
Валерий Герасимов фото

Валерий Герасимов

военный, Начальник Генштаба, командующий объединенной группировкой войск на Украине
8 сентября 1955 года
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