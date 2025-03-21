Герасимов проверил службу группировки войск «Центр». Видео
Глава Генштаба Валерий Герасимов приехал с проверкой в группировку войск «Центр», сообщило Минобороны. Генерал армии «проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями общевойсковой армии группировки войск «Центр», действующих на красноармейском направлении в зоне проведения специальной военной операции», указали в ведомстве.
На кадрах, которые показало Минобороны, видно совещание военных с участием Герасимова. Также глава Генерального штаба наградил сержантов и офицеров орденами и медалями. Они «наиболее отличились при освобождении Донецкой народной республики», сообщили в Минобороны.
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