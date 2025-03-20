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Ресторан Собчак обязали снять вывеску и выплатить ₽1 млн

Ксения Собчак
Ксения Собчак (Фото: Валерий Мельников / РИА Новости)

В Санкт-Петербурге суд обязал ООО «Манила», которое управляет рестораном Veter Ксении Собчак и Антона Пинского, убрать товарный знак Veter из названия и выплатить ₽1 млн компенсации предпринимателю Вере Абель за его использование, сообщают «Фонтанка» и «Петербургский дневник».

Абель зарегистрировала товарный знак Veter в 2018 году, он действовал до июня 2024 года. Судебные разбирательства начались в 2023 году, когда на Мытнинской открылся ресторан Собчак. Решение об ограничении авторских прав Абель принял суд после иска «Манила». Под этим названием выпускали журнал, а позднее работала сеть кофеен «Veter Grocery» и «Veter Кафе».

В феврале 2025 года «Манила» потребовала полностью прекратить охрану товарного знака «Veter» из-за его «неиспользования». Однако суд отклонил это требование.

В ответ Абель потребовала запретить использовать название Veter. В результате 18 марта 2025 года суд признал, что товарные знаки действительно похожи и обязал прекратить использовать этот бренд.

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Ксения Собчак

Кроме компенсации в ₽1 млн, Пинский и Собчак должны будут выплачивать по ₽20 тыс. каждый день просрочки исполнения решения. Изначально Абель требовала взыскать ₽5 млн.

В день оглашения решения «Манила» направила в суд заявление об обеспечении имущественных интересов.

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Ксения Собчак

журналистка, блогер, политик
5 ноября 1981 года
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