Число сердечно-сосудистых операций в Москве выросло на четверть за 5 лет

Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы

Правительство Москвы ежегодно повышает доступность помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в частности, по итогам 2024 года столичные врачи провели почти на треть больше операций для лечения подобных патологий, чем пять лет назад. Об этом рассказала вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, подобных результатов удалось добиться благодаря внедрению нового стандарта экстренной помощи, развитию шоковых центров, а также инфарктной и инсультной сетей. «Мы развиваем каркас кардиологической службы, закупаем высокотехнологичное оборудование, внедряем и разрабатываем новые методы лечения, — уточнила заммэра. — Ведь именно своевременно оказанное оперативное лечение в большинстве случаев играет ключевую роль в спасении жизней и помогает минимизировать риск тяжелых осложнений».

Ракова сообщила, что в 2024 году пациентам с кардиологическими и сосудистыми патологиями выполнили в общей сложности 34 тыс. операций, что на 26% превышает показатель 2019 года. В частности, по информации вице-мэра, значительно увеличилось количество хирургических вмешательств по малоинвазивной имплантации сердечных клапанов и других не менее сложных операций.

Во многом улучшение статистических показателей в данной области вице-мэр Ракова связывает с тем, что современные специализированные инсультные и инфарктные центры работают на базе ведущих многопрофильных клиник и равномерно распределены по всему городу. Кроме того, бригады скорой помощи поддерживают связь с больницей в режиме онлайн, и благодаря своевременной информации медучреждения могут своевременно подготовить операционную и необходимое оборудование. Таким образом, в результате работы четких алгоритмов и эффективной маршрутизации отрезок времени с прибытия на вызов команды скорой помощи до начала экстренной операции занимает не более 40 минут, что соответствует лучшим стандартам.