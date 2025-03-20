Путин пожелал Ситникову удачи в переизбрании главой Костромской области

Владимир Путин и Сергей Ситников во время встречи в Кремле (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин при личной встрече пожелал главе Костромской области Сергею Ситникову удачи в переизбрании на пост. Стенограмма их разговора опубликована на сайте Кремля.

«Вы набрали хороший темп, в целом очень многое получается. <...> Желаю вам успехов. Надеюсь, что и жители области вас поддержат», — сказал Путин в конце встречи, по итогам доклада Ситникова о проделанной работе.

Глава региона проинформировал президента о мерах поддержки участников военной операции, подготовке кадров, проектах в области промышленности и транспортной инфраструктуры, развитии сельского хозяйства, состоянии сферы образования, а также о местном здравоохранении и демографии.

13 марта «Ведомости» со ссылкой на источники в администрации президента сообщили, что в России могут произойти перестановки на губернаторских постах. Среди тех субъектов, которых это может коснуться, собеседники издания назвали в том числе Костромскую область. Несколько источников газеты не исключили, что Ситников может покинуть пост в ходе весенней ротации, еще один уверен, что губернатор сохранит должность.

Сергей Ситников родился 18 января 1963 года в Костроме. Окончил институт по специальности «история и педагогика», долгое время работал в СМИ. С июля 2007 года по июль 2008 года был заместителем руководителя Федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия.

Возглавил регион в 2012 году, с тех пор переизбирался дважды.