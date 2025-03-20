Ликсутов анонсировал полное обновление подвижного состава МЦД в 2025 году
Столичные власти планируют закупить более 30 современных поездов «Иволга 4.0», которые позволят полностью завершить обновление парка Московских центральных диаметрах (МЦД), а также частично заменить устаревшие составы на Ярославском направлении железной дороги. Об этом сообщил в официальном телеграм-канале дептранса Москвы вице-мэр по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
По его словам, на данный момент специалисты департамента транспорта совместно с коллегами из Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) и РЖД проводят технические обкатки современных составов на этих направлениях и проверяют готовность инфраструктуры к более современным поездам.
«Мы продолжаем активное обновление поездов на МЦД, по поручению Сергея Собянина мы завершим его уже в этом году, — подчеркнул Ликсутов. — В этом году ожидаем поступление еще 33 поездов «Иволга 4.0», которые начнут перевозить пассажиров на МЦД-4 и Ярославском направлении железной дороги.МЦД — это не только про удобную интеграцию с метро и МЦК, но и про высокие темпы обновления подвижного состава».
Заммэра отметил, что на МЦД один из самых высоких темпов обновления подвижного состава в Европе: только в 2024 году для них поставили более 440 вагонов. Таким образом, пассажиры Москвы и Подмосковья с запуском диаметров получили одно из важных преимуществ в виде комфортных составов.
Напомним, что в отличие от предыдущей модели поезд «Иволга 4.0» имеет третью дверь в промежуточных вагонах, что позволяет пассажирам быстрее заходить в состав и высаживаться из него. Таким образом, благодаря девяти дополнительным дверям и расширению свободного пространства в новом составе примерно на 100 человек увеличилась вместимость. Кроме того, «Иволга 4.0» отличается от предшественников удобным расположением кнопок открытия дверей.
Трамп пообещал Зеленскому найти дополнительное вооружение для Украины
ЕС представил сценарий большой войны «в масштабах, невиданных с 1945 года»
Возвращение российских военных из украинского плена. Видео
В Кремле обсуждают замену губернатора Свердловской области
Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России
Начальник радиотехнической службы ВМФ задержан ФСБ
МТС закроет аналог YouTube и TikTok
Митинги после ареста мэра Стамбула. Видео
Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений
Какие риски существуют в инициативе о кибермошенниках
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов