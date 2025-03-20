Ликсутов анонсировал полное обновление подвижного состава МЦД в 2025 году

Фото: Дептранс Москвы

Столичные власти планируют закупить более 30 современных поездов «Иволга 4.0», которые позволят полностью завершить обновление парка Московских центральных диаметрах (МЦД), а также частично заменить устаревшие составы на Ярославском направлении железной дороги. Об этом сообщил в официальном телеграм-канале дептранса Москвы вице-мэр по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, на данный момент специалисты департамента транспорта совместно с коллегами из Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) и РЖД проводят технические обкатки современных составов на этих направлениях и проверяют готовность инфраструктуры к более современным поездам.

«Мы продолжаем активное обновление поездов на МЦД, по поручению Сергея Собянина мы завершим его уже в этом году, — подчеркнул Ликсутов. — В этом году ожидаем поступление еще 33 поездов «Иволга 4.0», которые начнут перевозить пассажиров на МЦД-4 и Ярославском направлении железной дороги.МЦД — это не только про удобную интеграцию с метро и МЦК, но и про высокие темпы обновления подвижного состава».

Заммэра отметил, что на МЦД один из самых высоких темпов обновления подвижного состава в Европе: только в 2024 году для них поставили более 440 вагонов. Таким образом, пассажиры Москвы и Подмосковья с запуском диаметров получили одно из важных преимуществ в виде комфортных составов.

Напомним, что в отличие от предыдущей модели поезд «Иволга 4.0» имеет третью дверь в промежуточных вагонах, что позволяет пассажирам быстрее заходить в состав и высаживаться из него. Таким образом, благодаря девяти дополнительным дверям и расширению свободного пространства в новом составе примерно на 100 человек увеличилась вместимость. Кроме того, «Иволга 4.0» отличается от предшественников удобным расположением кнопок открытия дверей.