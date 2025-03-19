На трассе под Архангельском произошло ДТП с участием более 30 машин

Фото: УМВД России по Архангельской области

Video

В Архангельской области на 1222-м километре трассы М-8 «Холмогоры» произошло массовое ДТП, в котором пострадали четыре человека и были повреждены более 30 автомобилей, сообщает пресс-служба УМВД России по Архангельской области.

ДТП произошло у деревни Волохница, по состоянию на 19:32 мск движение по трассе временно перекрыто. Для автомобилистов был организован объезд через Архангельск по железнодорожному и Краснофлотскому мостам.

По данным ведомства, два человека были госпитализированы, еще двоим медицинскую помощь оказали на месте. После аварии на участке дороги скопилось около 100 автомобилей.

Как сообщил на своей странице во «ВКонтакте» глава региона Дмитрий Морев, в Архангельске сохраняется сложная обстановка из-за штормовой погоды и снегопада.

Количество поврежденных автомобилей уточняется. В связи с осложнением дорожной обстановки в регионе задействован весь личный состав Госавтоинспекции.

В Колпинском районе Санкт-Петербурга утром 14 марта произошло массовое ДТП с участием пассажирского автобуса и нескольких автомобилей. В результате пострадали три человека.

Авария случилась в районе поселка Усть-Ижора. По предварительным данным, водитель грузовика «МАЗ» задел автобус, который в результате столкнулся с другими транспортными средствами. Были повреждены два грузовика и три легковых автомобиля.

В ДТП пострадали три женщины 21, 58 и 70 лет, у них травмы легкой и средней тяжести. После столкновения на дороге была замечена разлившаяся техническая жидкость красного цвета. Полиция проводит проверку.