Основатель Bloomberg заявил, что гаджеты ухудшают успеваемость детей

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Современные школьники проводят больше времени перед экранами, чем когда-либо прежде, поэтому их социальные навыки ухудшаются, а результаты тестов близки к историческим минимумам, заявил в своей колонке основатель информационного агентства Bloomberg Майкл Блумберг.

По его данным, только 28% американских восьмиклассников владеют математикой, а 30% — чтением (reading, аналог российского школьного предмета «литература». — РБК). У двенадцатиклассников (в США в школах 12 классов. — РБК) результаты примерно такие же: освоили математику 24%, чтение — 37%.

Около 90% школ в США предоставляют ученикам ноутбуки или планшеты, однако эти устройства не помогли повысить успеваемость, отмечает Блумберг. Кроме того, производители компьютеров, такие как Google, «неплохо заработали» на оснащении образовательных учреждений техникой.

«Зачем детям изучать квадратное уравнение, спросил руководитель Google, если они могут просто найти ответ в Google?» — пишет Блумберг.

Бизнесмен заявил, что сам он, будучи основателем компании — разработчика компьютеров на заре цифровой эпохи (Innovative Market, основана в 1981 году. — РБК), «никогда не верил», что компьютеры в классе могут быть «лекарством». По его словам, устройства не могут дать детям то же, что учитель при живом взаимодействии.

Блумберг ссылается на исследования, которые показывают, что чтение и письмо от руки эффективнее методов с применением экранов. Он также отмечает, что переориентация школ на устройства способствует изоляции детей и росту у них тревожности и депрессии. Кроме того, онлайн-развлечения «деформируют развивающиеся умы».

Образовательные учреждения должны пересмотреть политику в отношении компьютеров в классах, пишет Блумберг. Так, можно хранить ноутбуки в запертых тележках для ограничения их использования, предложил он. Кроме того, родители должны получать от школ более прозрачные отчеты о том, сколько времени их дети проводят за устройствами, заключил предприниматель.