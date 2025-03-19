Более 2 тыс. наземных остановок в Москве получили цифро-буквенный индекс
Столичные власти маркируют остановки наземного городского транспорта в соответствии с расположением относительно станций метро, Московского центрального кольца (МЦК) или Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом сообщил в официальном телеграм-канале дептранса Москвы вице-мэр по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
По его словам, к настоящему дню уже более 2 тыс. остановочных павильонов возле станций рельсового каркаса обозначили специальными наклейками с индексами, которые содержат числовой номер и буквенное обозначение. Цифра соответствует номеру ближайшего выхода из метро, МЦК и МЦД, а буква идентифицирует остановку по порядковому номеру. По мнению заммэра, данное нововведение помогает пассажирам ориентироваться между остановками с одинаковыми названиями.
«Мы активно обновляем павильоны ожидания транспорта с 2015 года, а с 2018-го их собирают на заводе СВАРЗ, — подчеркнул Ликсутов. — Сегодня в городе уже 10 тыс. павильонов нового типа. На них размещена вся необходимая информация для пассажиров. Мы продолжаем развивать транспортную инфраструктуру и повышать качество обслуживания по поручению мэра Москвы Сергея Собянина».
Замглавы города по вопросам транспорта и промышленности также отметил, что для удобства пассажиров на остановочных павильонах размещают информацию о маршрутах, их расписании, графике и будущих изменениях, QR-код с прогнозом прибытия транспорта, информацию о способах оплаты проезда и пассажирских сервисах, а также основные правила пользования наземным городским транспортом.
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