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Более 2 тыс. наземных остановок в Москве получили цифро-буквенный индекс

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Новости Москвы
Фото: Дептранс Москвы
Фото: Дептранс Москвы

Столичные власти маркируют остановки наземного городского транспорта в соответствии с расположением относительно станций метро, Московского центрального кольца (МЦК) или Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом сообщил в официальном телеграм-канале дептранса Москвы вице-мэр по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, к настоящему дню уже более 2 тыс. остановочных павильонов возле станций рельсового каркаса обозначили специальными наклейками с индексами, которые содержат числовой номер и буквенное обозначение. Цифра соответствует номеру ближайшего выхода из метро, МЦК и МЦД, а буква идентифицирует остановку по порядковому номеру. По мнению заммэра, данное нововведение помогает пассажирам ориентироваться между остановками с одинаковыми названиями.

«Мы активно обновляем павильоны ожидания транспорта с 2015 года, а с 2018-го их собирают на заводе СВАРЗ, — подчеркнул Ликсутов. — Сегодня в городе уже 10 тыс. павильонов нового типа. На них размещена вся необходимая информация для пассажиров. Мы продолжаем развивать транспортную инфраструктуру и повышать качество обслуживания по поручению мэра Москвы Сергея Собянина».

Замглавы города по вопросам транспорта и промышленности также отметил, что для удобства пассажиров на остановочных павильонах размещают информацию о маршрутах, их расписании, графике и будущих изменениях, QR-код с прогнозом прибытия транспорта, информацию о способах оплаты проезда и пассажирских сервисах, а также основные правила пользования наземным городским транспортом.

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Дептранс автобусная остановка навигация Москва Максим Ликсутов
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