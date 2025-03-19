Овчинский сообщил об усилении контроля за качеством дорог в Москве

Владислав Овчинский (Фото: пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы)

Столичные власти повысили требования к качеству дорожного покрытия, об этом рассказал министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики города Владислав Овчинский.

По его словам, все трассы города соответствуют национальным стандартам, которые включают в себя строгое ограничение общей протяженности и площадей неровностей на каждый километр дороги. Дополнительные московские правила, ужесточающие требования к продольной ровности дорожного покрытия, будут действовать уже с 1 апреля 2025 года.

«Допустимый коэффициент ровности покрытия будет зависеть от категории дорог: для новых — от 1,7 до 2,6 м неровностей на км дороги, для эксплуатируемых — от 2,2 до 3,5 м неровностей на каждый км. Эти требования будут включать в технические задания, проектную документацию, контракты на строительно-монтажные работы, а также для внебюджетных объектов — в инфраструктурный договор, что позволит контролировать их соблюдение», — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Отметим, что новые требования коснутся дорог, на проектирование которых еще не выдали техзадание или не заключили инфраструктурный договор, а продольную ровность покрытия будут измерять соответствующие специалисты по международной шкале IRI (International Roughness Index — Международный индекс шероховатости. — РБК) с использованием специальных приборов — профилометров. В отдельных случаях также возможно проведение оценки продольной ровности дорожного покрытия с помощью трехметровой рейки.