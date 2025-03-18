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Общество ,  
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Мошенники начали использовать новую схему для обмана студентов

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Мошенники стали использовать новую схему с обманом студентов — от лица Минобрнауки им предлагают получить стипендию, подтвердив данные на портале госуслуг. Об этом ТАСС рассказали в компании R-Vision, занимающейся разработкой систем кибербезопасности.

Преступники предлагают получить стипендию, для чего просят студентов актуализировать их персональные данные на сайте вуза с помощью портала госуслуг. Затем мошенники отправляют жертве заведомо неактивную ссылку на подтверждение на «Госуслугах». Они предлагают помощь в авторизации, прося пароль, при этом утверждая, что логин у них уже есть.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Специалисты R-Vision объяснили, что в результате жертве может прийти официальная СМС от банка о том, что на ее имя открыт кредит.

Эксперты также напомнили о схеме обмана студентов от лица деканатов и отметили, что сейчас она пользуется популярностью среди мошенников. Они обзванивают от лица деканатов, ректоратов или архивных служб студентов, зарегистрированных на портале «Современная цифровая образовательная среда» Минобрнауки, и предлагают пройти тестирование или подтвердить учетную запись на «Госуслугах».

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