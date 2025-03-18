Ушла под воду часть города Аша в Челябинской области. Видео
В Челябинской области из-за паводка оказались затоплены два микрорайона города Аша. В регионе началось резкое потепление и дожди, в результате на реке Сим появился ледяной затор. Затоплен оказался 31 дом, спасатели эвакуируют жителей.
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