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Ушла под воду часть города Аша в Челябинской области. Видео

Появились кадры затопления части города Аша в Челябинской области

Ушла под воду часть города Аша в Челябинской области. Видео
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В Челябинской области из-за паводка оказались затоплены два микрорайона города Аша. В регионе началось резкое потепление и дожди, в результате на реке Сим появился ледяной затор. Затоплен оказался 31 дом, спасатели эвакуируют жителей.

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