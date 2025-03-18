Служба доставки UPS выбросила окаменелости возрастом 380 млн лет за долги

Окаменелости, чей возраст составляет 380 млн лет, оказались на свалке в связи с халатностью Университета Уильяма Патерсона в Нью-Джерси, заявил профессор экологии и палеонтолог Мартин Беккер, передает NBC.

Беккер подал в суд на свой университет. В иске ученый рассказал, что потратил «сотни и сотни часов», собирая в Нью-Джерси окаменелости морских беспозвоночных девонского возраста. Он собирался совместно с коллегой написать монографию о своей коллекции.

Профессор планировал отправить находки коллеге во Флориду. Он упаковал примерно 200 окаменелостей в 19 отдельных коробок, после чего они были отнесены в почтовое отделение университета Нью-Джерси и переданы начальнику почтового отделения Рэймонду Буну, который указан в иске в качестве ответчика. Бун сказал, что Беккер получит информацию об отслеживании посылки и о страховке, но последний утверждает, что так и не получил данные. В последующие недели коллега Беккера во Флориде сообщил, что окаменелости не прибыли, говорится в иске.

Беккер пытался отследить местонахождение посылки и неоднократно связывался с Буном, а тот заверял, что «работает над этим вопросом». В итоге, Бун сообщил Беккеру, что его ископаемые, скорее всего, находятся в отделе почты по борьбе с мошенничеством.

Там отправителю рассказали, что посылки были задержаны, так как университет Уильяма Патерсона не оплатил нужные квитанции, в результате чего счет аннулировали. «Посылки были выброшены на неопознанную свалку где-то в Нэшвилле, штат Теннесси, или в его окрестностях», — говорится в иске.