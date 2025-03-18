В Думе предложили позволить подросткам работать по выходным летом

Подростков возрастом с 14 до 18 лет смогут привлекать летом к работе в выходные и нерабочие праздничные дни по направлению службы занятости. Такая норма содержится в поправках ко второму чтению законопроекта, позволяющего привлекать несовершеннолетних к работе в выходные и нерабочие дни во время каникул в составе студотрядов, передает ТАСС.

Если подростку 14 лет, то для работы ему потребуется предоставить как свое письменное согласие, так и от родителя. Если же подростку уже исполнилось 15 лет, согласие родителя не потребуется. Детям-сиротам понадобитсяоформить собственное согласие и органа опеки и попечительства.

«В случае принятия данного законопроекта установленная трудовым законодательством сокращенная продолжительность рабочего времени для несовершеннолетних сохраняется. Для работников от 14 до 15 лет она составляет не более 4 часов в день, с 15 до 16 лет — не более 5 часов, в возрасте от 16 лет до 18 лет — не более 7 часов», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

В июле 2024 года в Роструде объяснили, что несовершеннолетние могут самостоятельно заключать трудовой договор по достижении 16 лет, а иногда и в младшем возрасте. Например, 14-летнего подростка можно привлекать к выполнению легкого труда, но без вреда для его здоровья, если один из его родителей и органы опеки дадут на это письменное согласие. Работа при этом не должна быть в ущерб освоению школьной программы. За помощью в подборе вакансий в ведомстве посоветовали обращаться в центр занятости населения.