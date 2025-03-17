PepsiCo объявила о покупке бренда газировки Poppi за почти $2 млрд

Стенд газировки Poppi в Нью-Йорке, США (Фото: Levine-Roberts / Imago / ТАСС)

Американская компания PepsiCo объявила о покупке бренда функциональных газированных напитков Poppi за $1,95 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, сумма сделки включает в себя $300 млн предполагаемых налоговых вычетов, таким образом, чистая стоимость сделки составит $1,65 млрд. В случае если Poppi достигнет установленных показателей эффективности, предусмотрены дополнительные выплаты.

Покупка бренда Poppi стала частью стратегии PepsiCo по расширению ассортимента полезных продуктов. В октябре 2024 года компания объявила о планах приобрести производителя снеков Siete Foods за $1,2 млрд, а в ноябре сообщила о покупке оставшихся 50% в израильской компании Sabra Dipping Co, которая производит блюда ближневосточной кухни.

Как отмечает агентство, популярность функциональных газированных напитков растет, поскольку они содержат меньше сахара и включают пребиотики, пробиотики и пищевые волокна. Напитки Poppi производятся с использованием фруктовых соков и яблочного уксуса, а содержание сахара в них не превышает 5 г на порцию.

«Потребители ищут удобные и вкусные продукты, которые соответствуют их образу жизни и растущему интересу к здоровью и хорошему самочувствию», — заявил генеральный директор PepsiCo Рамон Лагуарта.

С марта 2022 года компания PepsiCo приостановила продажу своих напитков (Pepsi, 7Up, Mirinda и другие) в России, а также на время отказалась от инвестиций и рекламной деятельности. Причиной ухода с российского рынка компания назвала события, происходящие на Украине.

Тем не менее PepsiCo продолжила производить в России товары первой необходимости, такие как молочные продукты и детское питание, объяснив это решение поддержкой российских сотрудников и сельскохозяйственных рабочих.