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При переезде по реновации в Москве маткапитал использовали 92 семьи

Овчинский: 92 семьи использовали маткапитал при переезде по реновации в Москве
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Новости Москвы
Владислав Овчинский
Владислав Овчинский (Фото: пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы)

В столице 92 семьи, переехавшие в рамках программы реновации, смогли расширить площадь квартир за счет материнского капитала. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Владислав Овчинский.

Всего более 2,3 тыс. москвичей воспользовались правом улучшить жилищные условия во время переезда по реновации, причем возможность докупить площадь сохраняется еще два года после регистрации права собственности на новую квартиру, отметил министр. «Участники программы взамен равнозначной квартиры могут на выгодных условиях приобрести квартиры большей площади. Если житель принял решение увеличить жилую площадь, он вправе воспользоваться материнским капиталом. Ему также предоставляется скидка в размере 10%», — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики. Однако есть и ограничение: общая площадь приобретаемого жилья не может превышать 100 кв. м.

Овчинский подчеркнул, что в рамках программы реновации москвичей переселяют из ветхого жилья в просторные квартиры с улучшенной отделкой, с хорошей транспортной доступностью и всей нужной инфраструктурой, включая детсады, школы, поликлиники. В каждой уже есть сантехника на кухне и в ванной, электрическая плита, напольные покрытия, светильники и розетки.

Столичная программа реновации действует с августа 2017 года, в ее рамках предполагается расселить почти 5,2 тыс. старых домов. Таким образом, новые квартиры получат около 1 млн москвичей. В течение 2023 года в Москве передали под заселение 59 новостроек, где разместились более 47 тыс. человек.

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материнский капитал реновация улучшение Москва
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