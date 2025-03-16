«Кровавая Луна» в небе над США и Европой. Видео

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NASA опубликовало кадры полного лунного затмения — «кровавой Луны».

Редкое астрономическое явление произошло в ночь на 14 марта, это первое полное лунное затмение с ноября 2022 года. На кадрах видно, как спутник Земли постепенно окрашивается в багряный цвет.

Во время полного лунного затмения поверхность спутника Земли приобретает ржаво-красный цвет, из-за чего явление еще называют «кровавой Луной». Этот оттенок возникает из-за преломленных и рассеянных в земной атмосфере солнечных лучей.

Согласно карте видимости NASA, в ночь на 14 марта «кровавую Луну» смогли наблюдать в Северной и Южной Америке, над Тихим и Атлантическим океанами, а также в западных частях Европы и Африки.