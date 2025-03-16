Тушение горящей фермы с 3 млн насекомых в Ижевске. Видео

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В Ижевске потушили пожар в производственном здании, где находилась ферма с 3 млн тараканов и сверчков, сообщает пресс-служба МЧС в телеграм-канале.

«На улице Живсовхозная загорелось двухэтажное офисно-производственное здание. В одном помещении находилась ферма по выращиванию тараканов и сверчков», — говорится в сообщении. Обошлось без пострадавших.

Причиной пожара, предварительно, стало короткое замыкание в электрическом щитке. Возгорание на 300 кв. м потушили 37 сотрудников и 11 единиц техники ведомства.

МЧС также опубликовало кадры тушения еще одного пожара, который произошел в городе Томске. Там в поселке Причулымском из-за неисправной печи загорелся дом для зимовки пчел, в результате все насекомые погибли. Пожар распространился на 28 кв. м.