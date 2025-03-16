На Ямале двое детей насмерть замерзли в тундре

В тундре Ямало-Ненецкого автономного округа два ребенка замерзли насмерть, следователи завели уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального СК.

Инцидент произошел в Новопортовской тундре Ямальского района. По данным ведомства, дети умерли из-за переохлаждения, когда остались без присмотра и средств обогрева с 14 на 15 марта.

«Возбуждено уголовное дело по факту смерти двух малолетних детей», — говорится в сообщении. Речь идет о ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса (причинение смерти по неосторожности). Максимальное наказание по статье — два года лишения свободы.

Следователи опрашивают родителей детей и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

СК в своем посте ссылается на публикацию местного телеграм-канала «ЧП Ямал». Тот сообщает, что семья из четырех человек — супруги и двое детей — выехала на снегоходе «Буран» вечером 14 марта из села Яр-Сале в сторону озера Ярото-1.

Однако по пути снегоход сломался, и семье пришлось ночевать в санях в тундре, на утро родители заметили, что дети не подают признаков жизни.