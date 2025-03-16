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Общество ,  
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Представитель Наташи Королевой опровергла ее долги за услуги ЖКХ

Представитель Королевой назвала ошибкой управляющей компании ее долг за ЖКХ
Наталья Королёва
Наталья Королёва (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Певица Наташа Королева не имеет задолженностей по услугам ЖКХ, произошла ошибка со стороны управляющей компании, сообщила РБК представитель артистки.

«Задолженностей у Натальи нет, это ошибка управляющей компании! Наш представитель связался с руководством компании, они принесли свои извинения за причиненные неудобства и распространение недостоверной информации», — сказала она.

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О наличии у Королевой задолженности по коммуналке в квартирах на Новом Арбате и Мосфильмовской в Москве в размере около 138 тыс. руб. сообщил телеграм-канал Shot. По его данным, сама певица большую часть времени проживает в деревне Крешкино в Новой Москве, где на нее оформлены два дома на соседних участках площадью 52 кв. м и 330 кв. м.

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Россия Наташа Королева долги за ЖКХ управляющая компания новости
Наташа Королева фото

Наташа Королева

певица, актриса, фотомодель
31 мая 1973 года
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