Представитель Наташи Королевой опровергла ее долги за услуги ЖКХ

Наталья Королёва (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Певица Наташа Королева не имеет задолженностей по услугам ЖКХ, произошла ошибка со стороны управляющей компании, сообщила РБК представитель артистки.

«Задолженностей у Натальи нет, это ошибка управляющей компании! Наш представитель связался с руководством компании, они принесли свои извинения за причиненные неудобства и распространение недостоверной информации», — сказала она.

О наличии у Королевой задолженности по коммуналке в квартирах на Новом Арбате и Мосфильмовской в Москве в размере около 138 тыс. руб. сообщил телеграм-канал Shot. По его данным, сама певица большую часть времени проживает в деревне Крешкино в Новой Москве, где на нее оформлены два дома на соседних участках площадью 52 кв. м и 330 кв. м.