В Италии объявили красный уровень опасности из-за ливня
В Италии объявлен красный уровень опасности из-за сильного ливня и непогоды, сообщила Il Messaggero.
Газета подчеркнула, что за последние 24 часа выпало такое количество осадков, которое обычно регистрируется за целый месяц. В Романье вода захлестнула водотоки в окрестностях Форли, Чезены, Равенны и Римини. В Тоскане пострадали почти все провинции. По просьбе президента Эудженио Джани были мобилизованы и национальные органы гражданской обороны.
В Прато и Кампи-Бизенцио, в районах, пострадавших от наводнения 2023 года, все коммерческие и производственные предприятия временно закрыли.
Ранее газета сообщила со ссылкой на координационный центр помощи, что в районе Флоренции из-за непогоды оказались изолированными 1 471 человек, 248 человек были эвакуированы. В Валье 10 семей остались в совершенной изоляции, лишенные электричества.
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