 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Город ,  
0 

В центре Москвы отреставрируют усадьбу графа Орлова

Сюжет
Новости Москвы
Дом графа Орлова на ул. Большая Никитская
Дом графа Орлова на ул. Большая Никитская (Фото: АГН «Москва»)

Федеральные власти заключили госконтракт на ремонт и реставрацию здания Дома графа Орлова на ул. Большая Никитская в Москве. Об этом сообщили агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ППК «Единый заказчик в сфере строительства».

Дом Орловых-Мещерских находится на углу Большой Никитской и Романова переулка, он был построен в конце XVIII века. С 1934 года памятник архитектуры находится в ведении Московского государственного университета: до 1970-х годов там находился истфак, а ныне — издательство МГУ. В этом здании с графскими детьми занимался, будучи домашним учителем, Вильгельм Кюхельбекер; в нем же в 1860 году скончался герой Отечественной войны 1812 года, декабрист Сергей Трубецкой.

«В координации с департаментом культурного наследия Москвы специалистам предстоит провести реставрацию фасада, цоколя и входной группы здания, обновить внутренние помещения и инженерные системы. Завершить полный комплекс ремонтных работ на объекте планируется в 2027 году», — сообщили в пресс-службе «Единого заказчика».

Работы ведутся в рамках масштабного обновления инфраструктуры МГУ им. Ломоносова, уточнили в компании. Также отреставрируют фасад домового храма святой мученицы Татианы при университете, здания Зоологического музея, факультетов психологии и искусств, а также в здании института стран Азии и Африки.

С осени 2023 года продолжаются работы по капремонту главного здания (ГЗ) МГУ на Воробьевых горах, напомнили в «Едином заказчике». Уже отремонтированы седьмой, 12-й и 22-й этажи здания, где расположены помещения геологического, географического и механико-математического факультетов. А до конца 2025 года обновят фасад, кровлю, шпиль со звездой, малые архитектурные формы и входные группы ГЗ МГУ.

В 2024 году в Москве отреставрировали 157 памятников архитектуры, сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале. «Среди знаковых: дом, в котором с февраля по май 1831 года жил Александр Пушкин, особняк Шехтеля в Ермолаевском переулке и особняк купцов Марковых на улице Каретный Ряд», — говорится в сообщении. Также привели в порядок проездные ворота с гауптвахтой Хорошевского конного завода, доходный дом в Кропоткинском переулке и конюшни ансамбля городской усадьбы семьи Тарасовых. Кроме того, завершились работы в храме святителя Николая Чудотворца в Новом Ваганьково на Трех Горах.

В 2025 году работы продолжатся на 50 памятниках, добавил градоначальник. В том числе начата подготовка к восстановлению усадьбы 1801 года в поселке Филимонки, которая сгорела в 2006 году, сообщается на сайте столичной мэрии.

Российские военные освободили Суджу в Курской области. Видео из города

Мирные переговоры: читайте самые свежие новости в Telegram-канале РБК

Reuters узнал о списке требований России к США для прекращения огня

Лукашенко прилетел на переговоры с Путиным в Москву

Дуда предложил США перенести ядерное оружие в Польшу

Эксперты рассказали, как военные смогли попасть внутрь газопровода

Володин сообщил о подготовке новых мер против иностранных агентов

Экспорт дизеля в Африку упал вдвое

Мусорный полигон загорелся в Новороссийске. Видео

Счетная палата обнаружила списание «Мосфильмом» со своего баланса почти половины киноколлекции

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Москва архитектура памятники реставрация истфак
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 13 марта
EUR ЦБ: 93,97 (+0,31) Инвестиции, 12 мар, 17:41 Курс доллара на 13 марта
USD ЦБ: 86,62 (+0,05) Инвестиции, 12 мар, 17:41
«ГПБ Лизинг» рассказал о программах господдержки на 2025 годПресс-релиз, 17:58
В МВД ответили на сообщения о смертельной аварии с БТР в МахачкалеОбщество, 17:54
ЦБ почти не изменил официальный курс доллара и повысил курс евроИнвестиции, 17:52
В центре Москвы отреставрируют усадьбу графа ОрловаГород, 17:50
Килиана Мбаппе впервые за полгода вызвали в сборную ФранцииСпорт, 17:43
Bloomberg спрогнозировал, как быстро Европа сможет перевооружитьсяПолитика, 17:39
Лукашенко заявил о «больших козырях» у России в переговорах по УкраинеПолитика, 17:35
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Собянин предупредил москвичей об опасной непогодеПолитика, 17:27
«Мы прошли через ад». Почему США изменили отношение к TetherКрипто, 17:26
Криптокошелек в Telegram анонсировал большое обновление. Что изменитсяКрипто, 17:24
Лавров произнес: «Нафиг я сюда пришел?» между вопросами журналистовПолитика, 17:23
WP расценила появление Путина в форме как «дерзкое послание» ЗападуПолитика, 17:17
Каким будет ИТ будущегоРБК и Corpsoft24, 17:16
Лукашенко пояснил, почему США давят на Украину, а не РоссиюПолитика, 17:14