В центре Москвы отреставрируют усадьбу графа Орлова

Дом графа Орлова на ул. Большая Никитская (Фото: АГН «Москва»)

Федеральные власти заключили госконтракт на ремонт и реставрацию здания Дома графа Орлова на ул. Большая Никитская в Москве. Об этом сообщили агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ППК «Единый заказчик в сфере строительства».

Дом Орловых-Мещерских находится на углу Большой Никитской и Романова переулка, он был построен в конце XVIII века. С 1934 года памятник архитектуры находится в ведении Московского государственного университета: до 1970-х годов там находился истфак, а ныне — издательство МГУ. В этом здании с графскими детьми занимался, будучи домашним учителем, Вильгельм Кюхельбекер; в нем же в 1860 году скончался герой Отечественной войны 1812 года, декабрист Сергей Трубецкой.

«В координации с департаментом культурного наследия Москвы специалистам предстоит провести реставрацию фасада, цоколя и входной группы здания, обновить внутренние помещения и инженерные системы. Завершить полный комплекс ремонтных работ на объекте планируется в 2027 году», — сообщили в пресс-службе «Единого заказчика».

Работы ведутся в рамках масштабного обновления инфраструктуры МГУ им. Ломоносова, уточнили в компании. Также отреставрируют фасад домового храма святой мученицы Татианы при университете, здания Зоологического музея, факультетов психологии и искусств, а также в здании института стран Азии и Африки.

С осени 2023 года продолжаются работы по капремонту главного здания (ГЗ) МГУ на Воробьевых горах, напомнили в «Едином заказчике». Уже отремонтированы седьмой, 12-й и 22-й этажи здания, где расположены помещения геологического, географического и механико-математического факультетов. А до конца 2025 года обновят фасад, кровлю, шпиль со звездой, малые архитектурные формы и входные группы ГЗ МГУ.

В 2024 году в Москве отреставрировали 157 памятников архитектуры, сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале. «Среди знаковых: дом, в котором с февраля по май 1831 года жил Александр Пушкин, особняк Шехтеля в Ермолаевском переулке и особняк купцов Марковых на улице Каретный Ряд», — говорится в сообщении. Также привели в порядок проездные ворота с гауптвахтой Хорошевского конного завода, доходный дом в Кропоткинском переулке и конюшни ансамбля городской усадьбы семьи Тарасовых. Кроме того, завершились работы в храме святителя Николая Чудотворца в Новом Ваганьково на Трех Горах.

В 2025 году работы продолжатся на 50 памятниках, добавил градоначальник. В том числе начата подготовка к восстановлению усадьбы 1801 года в поселке Филимонки, которая сгорела в 2006 году, сообщается на сайте столичной мэрии.