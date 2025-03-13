«Почта России» организовала перелет 18 оленей в Якутск
«Почта России» отправила чартерным рейсом 18 оленей из поселка Тикси в Якутии в столицу региона город Якутск. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Там отметили, что животных доставили на IV Съезд оленеводов Якутии. «В программе — конкурс на самую красивую оленью упряжку, выставка фото, ярмарка народных ремесел и соревнования», — говорится в сообщении.
В «Почте России» добавили, что рейс выполнила авиакомпания «Полярные авиалинии», а в аэропорту Якутска сотрудники аккуратно разгрузили самолет, чтобы олени чувствовали себя комфортно.
В авиакомпании «Коммерсанту» сообщили, что ранее она уже перевозила белого медведя, овцебыков и оленей.
«[Мы] знакомы со всеми особенностями, которые необходимо учитывать при организации транспортировки, <...> салон воздушного судна Ан-26 был застелен непромокаемой тканью, посыпан опилками, и установлено временное заграждение», — рассказали там.
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