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В столице открылась четвертая Московская неделя моды

Сюжет
Новости Москвы
Фото: Михаил Синицын / ТАСС
Фото: Михаил Синицын / ТАСС

В четверг, 13 марта, в столичном центральном выставочном зале (ЦВЗ) «Манеж» открылась четвертая Московская неделя моды. Свои работы представят около 200 российских и зарубежных дизайнеров, сообщается на сайте мероприятия, которое проходит при поддержке столичного правительства. Оно продлится до 18 марта включительно.

Участниками недели моды станут дизайнеры из 111 городов России, а также из Китая, Индонезии, ЮАР, Турции, Индии, Эфиопии, Армении и Таджикистана.

Кроме показов посетителей ждут лекции экспертов, маркет, профессиональный шоурум и фестиваль короткометражного кино World Fashion Shorts. Впервые на маркете будет работать коллективный стенд «Сделано в Москве» столичного департамента предпринимательства и инновационного развития. На нем будут представлены коллекции 11 столичных дизайнеров. Кроме того, в рамках проекта «Сделано в Москве» на первом этаже ЦВЗ откроется бар «Москва»: там можно будет попробовать угощения и напитки от столичных брендов.

«Московская неделя моды состоится в столице в четвертый раз. В этом году пройдет более 90 показов. Всего в Манеже можно будет увидеть свыше 180 брендов из 27 регионов России. Коллективные показы представят также более 100 студентов вузов», — сообщал ранее руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

В Манеже можно будет послушать лекции о русском следе в мировой моде и «русском коде», об актуальных трендах, легендарных коллекциях модных домов и использовании искусственного интеллекта в индустрии, трансляции будут доступны в VK.

Мероприятие проходит при поддержке столичного правительства, организатором выступает Фонд моды, учрежденный в 2019 году президентом Национальной палаты моды Александром Шумским и предпринимательницей, основательницей Aizel.ru Айсель Трудел. Первая Московская неделя моды прошла в июне 2022 года.

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