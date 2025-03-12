Российские бомбардировщики выполнили плановый полет над Балтийским морем
Два бомбардировщика Ту-22М3 российских Воздушно-космических сил (ВКС) провели плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря, сообщили в пресс-службе Минобороны.
Бомбардировщики летели в сопровождении самолетов Су-30СМ и Су-27. На некоторых этапах их сопровождали истребители иностранных государств.
«Продолжительность полета составила более четырех часов», — говорится в сообщении.
Последний раз бомбардировщики Ту-22М3 выполняли плановый полет над Балтийским море в конце декабря. Тогда бомбардировщики также сопровождались самолетами Су-30М и Су-27. Полет длился более пяти часов.
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