На сайте столичной мэрии заработал собственный сервис продажи билетов

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Столичные власти сообщили о запуске на портале mos.ru собственного сервиса продажи билетов в городские учреждения культуры — «Мосбилет». Без комиссии там можно приобретать билеты на спектакли, выставки, лекции и прочие культурные мероприятия.

Как отметил глава департамента культуры Москвы Алексей Фурсин, если москвич купит билет при помощи Mos ID, то данные о покупке сохранятся в его личном кабинете — соответственно, пройти на мероприятие можно по QR-коду из городских приложений, не показывая на входе сам билет или удостоверяющий личность документ.

Речь идет о приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и «Мой id», а также о портале mos.ru. Через этот портал можно будет при надобности осуществить возврат билетов. Если пользователь покупает несколько билетов на семью или на компанию, он должен указать документ каждого из них.

«При наличии учетной записи Mos ID купить билет можно в несколько кликов. Кроме того, в ближайшее время в сервисе начнет действовать система персональных рекомендаций», — добавил замглавы департамента информационных технологий Москвы Борис Фролов.

В московской мэрии также напомнили, что уже с 15 марта меняются правила продажи билетов на зрелищные мероприятия в учреждения, подведомственные столичному департаменту культуры. Билеты теперь будут именные, для их оформления потребуется указать ФИО и номер документа, удостоверяющего личность. Столичные власти объяснили нововведения борьбой с перекупщиками и повышением безопасности массовых мероприятий.