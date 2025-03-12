Суд обязал петербурженку освободить захламленную квартиру от мусора
В Кировском районе Санкт-Петербурга судебные приставы обязали местную жительницу очистить коммунальную квартиру от скопившегося мусора. Об этом сообщает пресс-служба региональной ФССП.
На протяжении девяти лет женщина приносила в двухкомнатную квартиру хлам с улицы, из-за чего другая собственница, унаследовавшая комнату от мужа, не могла там жить.
«В Кировском РОСП ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу возбуждено исполнительное производство об обязании гражданки, проживающей в одной из комнат двухкомнатной коммунальной квартиры на ул. Новостроек по договору соцнайма, привести места общего пользования в надлежащее санитарное состояние», — говорится в сообщении ведомства.
По решению суда должница также должна предоставить доступ управляющей компании для проверки состояния квартиры.
По словам второй владелицы помещения, соседка начала захламлять жилье еще в 2016 году. В квартире нет света и отопления, а горы мусора доходили до потолка. В отношении хозяйки составлено шесть административных протоколов, а сумма штрафов составила 11 тыс. руб.
Сама должница проигнорировала решение суда. В итоге очищать квартиру пришлось работникам коммунальных служб. Только для того, чтобы освободить кухню, коммунальщикам понадобилось два часа.
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