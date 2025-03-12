 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Суд обязал петербурженку освободить захламленную квартиру от мусора

Суд обязал петербурженку освободить захламленную квартиру от мусора
Video

В Кировском районе Санкт-Петербурга судебные приставы обязали местную жительницу очистить коммунальную квартиру от скопившегося мусора. Об этом сообщает пресс-служба региональной ФССП.

На протяжении девяти лет женщина приносила в двухкомнатную квартиру хлам с улицы, из-за чего другая собственница, унаследовавшая комнату от мужа, не могла там жить.

«В Кировском РОСП ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу возбуждено исполнительное производство об обязании гражданки, проживающей в одной из комнат двухкомнатной коммунальной квартиры на ул. Новостроек по договору соцнайма, привести места общего пользования в надлежащее санитарное состояние», — говорится в сообщении ведомства.

По решению суда должница также должна предоставить доступ управляющей компании для проверки состояния квартиры.

По словам второй владелицы помещения, соседка начала захламлять жилье еще в 2016 году. В квартире нет света и отопления, а горы мусора доходили до потолка. В отношении хозяйки составлено шесть административных протоколов, а сумма штрафов составила 11 тыс. руб.

Сама должница проигнорировала решение суда. В итоге очищать квартиру пришлось работникам коммунальных служб. Только для того, чтобы освободить кухню, коммунальщикам понадобилось два часа. 

Читайте РБК в Telegram.

Мирные переговоры: читайте самые свежие новости в Telegram-канале РБК

Украина поддерживает вариант США о прекращении огня на 30 дней

США возобновили поставки военной помощи Украине

Трамп назвал дату переговоров между Россией и США

Массовая драка со стрельбой произошла в Ногинске

В Подмосковье задержан замглавы администрации Дубны

В 2025 году российские компании планируют повышать зарплаты персонала

«Национальные интересы России и США никогда не будут идентичны», — заявил Лавров

Контейнеровоз столкнулся с нефтяным танкером в Северном море

«Светофор» обжалует «неправомерные» действия Роспотребнадзора

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Санкт-Петербург квартира мусор ФСПП
Материалы по теме
В Ульяновске завели дело из-за найденных в захламленной квартире детей
Общество
СК начал проверку сообщений о детях в захламленной квартире в Мытищах
Общество
Полиция в Мытищах нашла четверых детей в захламленной квартире
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 13 марта
EUR ЦБ: 93,97 (+0,31) Инвестиции, 17:41 Курс доллара на 13 марта
USD ЦБ: 86,62 (+0,05) Инвестиции, 17:41
Где купить квартиру в 2025 году: 5 новых проектов в Москве и областиРБК и ПИК, 20:33
ИИ в деле: как генеративные модели трансформируют бизнесТренды, 20:32
Додик назвал незаконным свое преследование в Боснии и ГерцеговинеПолитика, 20:17
«Зенит» обыграл «Ростов» в первом матче полуфинала Кубка РоссииСпорт, 20:13
Мосбиржа выразила готовность к криптоторгам после появления регулированияИнвестиции, 20:13
Туск заявил, что Польша хочет мира на Украине «как можно скорее»Политика, 20:11
Футболист «Краснодара» перешел в «Ривер Плейт»Спорт, 20:08
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Великобритания отозвала аккредитацию у российского дипломатаПолитика, 20:06
В МВД подтвердили возбуждение дела о «зубах дракона» в Курской областиПолитика, 20:00
Глава Volkswagen не исключил, что компания начнет производить оружиеБизнес, 19:54
Какими последствиями обернется торговая война США с союзниками и соседямиПолитика, 19:52
Премьер Финляндии исключил отправку миротворцев на УкраинуПолитика, 19:52
Как меняются микрофинансовые организации и их заемщикиОтрасли, 19:51
Креативность в IT: существует ли она и как ее развиватьТренды, 19:51