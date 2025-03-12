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Общество ,  
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Полиция задержала захватившего заложников в банке во Франции

Полиция задержала вооруженного ножом мужчину, который взял заложников в одном из банков в коммуне Ромийи-сюр-Сен на северо-востоке Франции. Об этом сообщает телеканал CNews со ссылкой на жандармерию.

Инцидент произошел 11 марта. По данным телеканала France 3, двое заложников были освобождены в 18:30 и 19:15 по местному времени (20:30 и 21:15 мск), а третий заложник, сотрудник банка, — в 21:35 (23:35 мск).

Район, где произошло происшествие, был огорожен. Однако недалеко от отделения банка машина прорвала заграждение, в результате чего сотрудники правоохранительных органов открыли огонь, водитель был ранен в ногу и задержан, пишет France 3. Телеканал отметил, что оба инцидента не связаны между собой.

Мужчина захватил заложников в ресторане в пригороде Парижа
Политика
Фото:Kevin Coombs / Reuters

В ноябре 2024 года мужчина взял в заложники четырех сотрудников ресторана в пригороде Парижа Исси-ле-Мулино. По данным агентства AFP, заложников захватил владелец заведения. Сотрудником удалось освободить всех заложников, а мужчину задержать.

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Теги
Франция заложники полиция
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