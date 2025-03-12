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Общество ,  
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В Словакии бобр построил плотину, угрожающую лишить воды 5 тыс. человек

Речной бобр, построивший плотину в Татранском национальном парке в Словакии, может оставить без питьевой воды жителей окрестных деревень, сообщает пресс-служба заповедника.

Издание Korzár отмечает, что с риском остаться без воды столкнулись 5 тыс. человек. Бобр возводит плотину на участке между очистными сооружениями и водопроводными установками, куда поступает неочищенная вода.

В пресс-службе заповедника отметили, что представители национального парка встретились с экоактивистами для принятия необходимых мер, чтобы защитить животное и питьевую воду. Было решено установить трубу для отвода воды, а деревья вокруг водотока, которые грызут бобры, оградить защитной сеткой, добавили там.

Бобры оставили без света жителей четырех населенных пунктов Ленобласти
Общество
Фото:Aline Bedard / Shutterstock

В декабре 2024 года в бобры оставили без света жителей поселка и трех деревень в Ленинградской области. Стачиваемые животными деревья упали и повредили линию электропередачи.

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Теги
Словакия бобры плотина
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