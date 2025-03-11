В Москве планируют увеличить число процедур ЭКО по полису ОМС в 1,5 раза

Ракова: в Москве проведут в 1,5 раза больше процедур ЭКО по ОМС в 2025 году

Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы

В 2025 году столичные медики будут способны провести порядка 14 тыс. бесплатных процедур ЭКО по полису обязательного медицинского страхования — в полтора раза больше, чем в 2024-м. Поспособствует этому программа поддержки репродуктивного здоровья, запущенная столичными властями в сентябре прошлого года, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы стараемся оказывать комплексную поддержку женщинам, которые хотят стать мамами, — продолжила Ракова. — Только за последние несколько лет мы внедрили новый стандарт акушерско-гинекологической помощи, построили современные перинатальные центры, оснастили роддома передовым оборудованием, открыли пять Центров женского здоровья и внедрили в практику несколько клиентских путей».

Уникальную для России программу планирования беременности запустили в начале осени. На первом этапе москвичкам репродуктивного возраста предлагают сдать анализ крови на определение уровня антимюллерова гормона (АМГ). При сниженном показателе пациентка направляется на консультацию к акушеру-гинекологу в Центре женского здоровья или женской консультации при городской поликлинике, после чего специалист может направить ее на криоконсервацию яйцеклеток или эмбрионов.

Другой путь — процедура ЭКО, для чего также нужна консультация с акушером-гинекологом. Врач выясняет, есть ли у пациентки медицинские показания к процедуре, следом идет сбор документов и выбор клиники для ее проведения. Вне зависимости от того, муниципальное это учреждение или частное, по направлению врача процедура проводится бесплатно. Сейчас ЭКО по полису ОМС можно сделать в 35 клиниках столицы.