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Общество ,  
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В Санкт-Петербурге женщина умерла после операции по уменьшению живота

Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press
Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

В Санкт-Петербурге женщина скончалась после пластической операции, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу.

По данным следствия, операцию провели 4 марта в многопрофильной клинике на Выборгском шоссе. Как пишет «Фонтанка», женщине было 56 лет, она хотела избавиться от лишнего веса, подтянуть грудь и живот. Ей убрали жировые отложения и избыток кожи на животе. В ночь на 6 марта клиентка центра стала задыхаться, скорая помощь отвезла ее в городскую больницу. В течение полутора часов врачи пытались реанимировать женщину, однако она скончалась.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 Уголовного кодекса — причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Максимальное наказание по этой части — лишение свободы на срок до трех лет.

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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Сейчас правоохранительные органы проводят экспертизу.

Осенью 2024 года также в Санкт-Петербурге женщина умерла после операции в клинике пластической хирургии и косметологии, расположенной на улице Матроса Железняка. По данным «Фонтанки», клиентке сделали липосакцию живота (удаления жировых отложений). После этого у нее остановилось сердце

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Теги
Санкт-Петербург пластическая операция смерть уголовное дело Следственный комитет
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