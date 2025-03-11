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Ефимов сообщил о планах реорганизации части бывшей промзоны «Котляково»

Сюжет
Новости Москвы
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы)

В столичном районе Царицыно реорганизуют участок бывшей промзоны «Котляково» — всего около 10,3 га, из которых чуть более 8 га придется на программу комплексного развития территорий (КРТ). Об этом рассказал вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Участок находится на пересечении Деловой улицы и Кавказского бульвара — к западу от него располагается платформа Чертаново Павелецкого направления МЖД, к востоку — выезд на МСД. На месте автосервисов и складов возникнет современный квартал с жильем для нужд столичной программы реновации.

«Всего здесь планируется построить 210,5 тыс. кв. м различной недвижимости, — заявил заммэра Ефимов. — На первых этажах новостроек откроют магазины, кафе, сервисные мастерские и другие предприятия малого бизнеса». Инвестиции в проект он оценивает в 65,2 млрд руб. По итогу же реализации город получил 1,2 тыс. новых рабочих мест.

Из указанной площади три четверти (165 тыс. кв. м) займет жилье по программе реновации, остальное — общественная инфраструктура, в частности физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном площадью 17,9 тыс. кв. м. Предусмотрено и озеленение территории квартала.

«Кроме того, для развития транспортного обслуживания территории предусмотрено строительство двух улиц местного значения, а также реконструкция двух улиц районного значения общей протяженностью 1,3 км», — сообщил глава департамента городского имущества столицы Максим Гаман. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что в рамках программы КРТ в промзонах по всему городу реконструируют и проложат свыше 26 км дорог.

Столичная программа КРТ подразумевает строительство на месте бывших промзон и неэффективно используемых территорий современных кварталов с недвижимостью различного назначения. Оператором программы может выступать либо нынешний владелец земли и недвижимости, либо городской оператор, либо же частный инвестор, определенный на открытых торгах. В случае с промзоной «Котляково» редевелопментом займется городской оператор, на строительство квартала у него будет семь лет.

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Теги
редевелопмент Москва Царицыно Владимир Ефимов
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