 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Умер актер из «Гарри Поттера» Саймон Фишер-Беккер

Саймон Фишер-Бекер
Саймон Фишер-Бекер (Фото: Bobby Bank / WireImage / Getty Images)

Британский актер Саймон Фишер-Беккер, известный по роли Толстого Монаха в экранизации книги «Гарри Поттер и философский камень», скончался в возрасте 63 лет, сообщила газета Metro. Агент актера Ким Барри заявил, что Фишер-Беккер умер 9 марта.

В комментарии Барри сказал, что потерял «не только своего клиента, но и близкого друга, с которым был знаком на протяжении 15 лет».

Кандидатом на роль Снейпа в сериале о Гарри Поттере стал темнокожий актер
Общество
Паапа Эссьеду

«Я никогда не забуду тот телефонный звонок, когда я сообщил, что ему предложили роль Дориума Малдовара в «Докторе Кто», — говорится в сообщении Барри.

Агент актера также сказал, что Фишер-Беккер «был писателем, рассказчиком и прекрасным оратором и всегда проявлял доброту, благородство и интерес ко всем окружающим».

Еще одна популярная роль актера — межгалактический торговец на черном рынке Дориум Малдовар в сериале «Доктор Кто». Фишер-Беккер также сыграл небольшую роль в киномюзикле «Отверженные».

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
смерть Гарри Поттер Великобритания актер
Материалы по теме
На Warner Bros. подали в суд из-за сериала о Гарри Поттере
Бизнес
Умерла сыгравшая Минерву Макгонагалл актриса Мэгги Смит
Общество
Умер сыгравший профессора Дамблдора Майкл Гэмбон
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 96,86 (+0,26) Инвестиции, 07 мар, 17:33 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 89,14 (-0,44) Инвестиции, 07 мар, 17:33
Одна из худших недель для биткоина и Ethereum за 3 года. Что произошлоКрипто, 14:56
Inventorus и АО «Оператор ТМиК» подписали соглашение о сотрудничествеПресс-релиз, 14:46
В Екатеринбурге мужчина избил двух студентов и устроил стрельбуОбщество, 14:42
IBU заявил о возможности позднего допуска на Олимпиаду-2026 по wild cardСпорт, 14:37
Новое приложение Россельхозбанка «Учет надоев» исчезло из AppStoreПолитика, 14:36
Умер актер из «Гарри Поттера» Саймон Фишер-БеккерОбщество, 14:33
МВД рекомендовало россиянам обновить Telegram ради новой функцииТехнологии и медиа, 14:32
Доступный биохакинг: как прожить до 120 лет
Начните эффективно бороться с факторами старения на интенсиве РБК Pro
Подробнее
Росреестр допустил возможность продления гаражной амнистииНедвижимость, 14:26
Хинштейн ответил на жалобу об отказе помочь бойцам «Ахмата» под СуджейПолитика, 14:25
Эксперты оценили данные о падении производства водки в РоссииВино, 14:22
В Сирии объявили об окончании операции против «остатков режима Асада»Политика, 14:18
Умерла заслуженная артистка России Татьяна ГовороваОбщество, 14:11
Сборная Норвегии потеряла спонсора после признания в читерствеСпорт, 14:10
Песков заявил о предстоящих «очень напряженных» контактах с ИраномПолитика, 14:09