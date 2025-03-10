Умер актер из «Гарри Поттера» Саймон Фишер-Беккер

Саймон Фишер-Бекер (Фото: Bobby Bank / WireImage / Getty Images)

Британский актер Саймон Фишер-Беккер, известный по роли Толстого Монаха в экранизации книги «Гарри Поттер и философский камень», скончался в возрасте 63 лет, сообщила газета Metro. Агент актера Ким Барри заявил, что Фишер-Беккер умер 9 марта.

В комментарии Барри сказал, что потерял «не только своего клиента, но и близкого друга, с которым был знаком на протяжении 15 лет».



«Я никогда не забуду тот телефонный звонок, когда я сообщил, что ему предложили роль Дориума Малдовара в «Докторе Кто», — говорится в сообщении Барри.

Агент актера также сказал, что Фишер-Беккер «был писателем, рассказчиком и прекрасным оратором и всегда проявлял доброту, благородство и интерес ко всем окружающим».



Еще одна популярная роль актера — межгалактический торговец на черном рынке Дориум Малдовар в сериале «Доктор Кто». Фишер-Беккер также сыграл небольшую роль в киномюзикле «Отверженные».