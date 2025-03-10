Флагманский центр Склифа провел почти 2,5 тыс. операций за два года

Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы

С момента открытия в начале 2023 года флагманского центра экстренной медпомощи НИИ имени Н.В. Склифосовского там проведено уже почти 2,5 тыс. операций. Об этом сообщила вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, работа во флагмане Склифа, как и в других флагманских центрах Москвы, выстроена так, «чтобы с момента поступления пациента до начала оказания ему помощи проходило минимум времени», поскольку скорость является решающим фактором в экстренной хирургии. Для этого врачи следуют четкому алгоритму оказания помощи, а больные при поступлении распределяются по степени тяжести согласно системе «триаж».

Указанное число операций прошли в гибридных операционных, которых во флагмане Склифа насчитывается две. «Главное преимущество гибридных операционных в том, что здесь одновременно могут работать сердечно-сосудистые, абдоминальные хирурги, нейрохирурги, травматологи и другие врачи, — пояснила заммэра Ракова. — Благодаря такому подходу пациента не нужно несколько раз погружать в наркоз, чтобы провести отдельные операции».

Вице-мэр также привела пример недавней успешной операции во флагмане НИИ имени Н.В. Склифосовского. Женщину госпитализировали с подозрением на острое нарушение мозгового кровообращения, однако на МРТ обнаружили доброкачественную опухоль головного мозга, которая угрожала жизни пациентки. Ей провели операцию из двух этапов с привлечением специалистов разного профиля, а позднее, после 11 дней под наблюдением в стационаре, выписали в удовлетворительном состоянии.

Четкий и грамотный алгоритм действий медработников является ключевой частью нового московского стандарта экстренной помощи. Туда также входят концепция «врач к пациенту», пациентоцентричная модель, повышенные требования к компетенции персонала и масштабные образовательные программы. Всего в столице по этому стандарту сейчас функционируют уже пять флагманских центров при крупных ГКБ в разных районах города.