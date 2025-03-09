Челябинские цыгане решили продать особняки после беспорядков в Коркино

Надпись на заборе частного дома после погромов в Коркино (Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / ТАСС)

В Коркино в Челябинской области представители местной цыганской общины одновременно выставили на продажу несколько «роскошных особняков», пишет 74.ru.

Цены на резиденции — от 8,5 млн руб. до 16 млн руб., жилая площадь — от 93,5 кв. м до 280 кв. м. Они расположены, в частности, на улице Островского и улице Чкалова.

На фотографиях виден интерьер особняков: просторные богато украшенные помещения, в комнатах встречаются фрески, ковры, картины, много ярких цветов и золота.

В октябре 2024 года в Коркино была убита таксистка Елена Сарафанова. В совершении преступления заподозрили 17-летнего представителя цыганской диаспоры. После убийства в городе начались массовые протесты: на улицы вышли около 150 человек с требованием наказать виновных в убийстве таксистки. Один из жителей «цыганского квартала», как предполагается, глава цыганской диаспоры, открыл стрельбу в направлении протестующих, его арестовали.

После начала протестов челябинские власти решили провести профилактические мероприятия и рейды из-за обострения ситуации в городе. В ответ президент регионального совета Федеральной национально-культурной автономии (ФНКА) российских цыган Надежда Деметер заявила, что «нельзя обвинять целую диаспору и профилактировать весь народ» и считать его «криминальным».