Активиста с флагом Палестины сняли с Биг-Бена спустя 16 часов и задержали

Активиста, который залез на Биг-Бен в Лондоне с флагом Палестины, спустя 16 часов сняли с башни. Его задержала полиция, пишет британская газета The Independent.

По данным издания, сотрудники экстренных служб провели с активистом переговоры с пожарного подъемника, но он заявил, что спустится только «на своих условиях» и пригрозил забраться выше и «подвергнуть себя опасности», если к нему приблизятся спасатели.

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Мужчина залез на Биг-Бен 8 марта, по его словам, он пришел с протестом в «так называемый центр демократии» в Британии. Территорию вокруг здания оцепили экстренные службы, на место прибыла полиция.

По состоянию на 10:20 (13:20 мск) 8 марта активист находился на башне уже в течение трех часов. В своем Instagram (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена) активист сообщал, что намерен продержаться на башне три с половиной дня.