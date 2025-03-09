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Политика ,  
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В Южной Осетии пообещали поднять пенсионный возраст

Министр Южной Осетии Гаглоев предупредил о повышении пенсионного возраста

В Южной Осетии в будущем планируется повысить пенсионный возраст, заявил министр труда и социальной защиты республики Олег Гаглоев в интервью Sputnik.

«Рано или поздно нам надо будет повышать пенсионный возраст. В этом отношении мы сильно отстаем от России и других стран» — сказал Гаглоев.

По его мнению, многие жители республики в возрасте 55-60 лет стремятся работать. Он задался вопросом: «Почему бы не предоставить им такую возможность?». Кроме того, повышение пенсионного возраста «положительно скажется на бюджете социального фонда и, соответственно, на размерах пенсий».

Сейчас женщины в Южной Осетии выходят на пенсию в 55 лет, мужчины — в 60.

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По итогам 2024 года на выплаты государственных пенсий в Южной Осетии было направлено более 725 млн рублей. В частности, страховые пенсии получили 5423 человека на общую сумму 639,7 млн руб., а социальные пенсии — 1010 человек на сумму 85 млн руб., сообщает госагентство республики
«Рес».

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Теги
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