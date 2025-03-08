Вступившийся за финок россиянин попал в больницу на Пхукете

Фото: Pongmanat Tasiri / EPA / ТАСС

Гражданин России пострадал в драке в городе Патонг на таиландском острове Пхукет, защищая двух финских туристок, которых попытались изнасиловать трое израильтян. Об этом сообщил телеканал Nation TV.

По его данным, по дороге в гостиницу двух туристок из Финляндии начали преследовать трое мужчин. Они ворвались к женщинам в номер и попытались их изнасиловать, но проходивший мимо 44-летний турист из России Александр Белинский вступился за финок.

Согласно показаниям потерпевших, мужчины напали на Белинского, а затем скрылись. Российский турист в драке получил травмы лица и был доставлен в больницу, его состояние стабильное, отметил телеканал.

В генеральном консульстве России в провинции Пхукет корреспонденту ТАСС сообщили, что ни пострадавший россиянин, ни местные власти в связи с произошедшим за помощью не обращались.

РБК направил запрос в генконсульство России в Пхукете.

В октябре неизвестные начали драку с российскими туристами в гостинице города Гёчек в Турции. По информации Shot, группа граждан Турции напала на компанию россиян у отеля Rixos Premium Göcek. Мужчины бросили бутылку в супругу одного из туристов. Одного из пострадавших в драке россиян направили в больницу с переломом руки.