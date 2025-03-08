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Общество ,  
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Вступившийся за финок россиянин попал в больницу на Пхукете

Фото: Pongmanat Tasiri / EPA / ТАСС
Фото: Pongmanat Tasiri / EPA / ТАСС

Гражданин России пострадал в драке в городе Патонг на таиландском острове Пхукет, защищая двух финских туристок, которых попытались изнасиловать трое израильтян. Об этом сообщил телеканал Nation TV.

По его данным, по дороге в гостиницу двух туристок из Финляндии начали преследовать трое мужчин. Они ворвались к женщинам в номер и попытались их изнасиловать, но проходивший мимо 44-летний турист из России Александр Белинский вступился за финок.

Согласно показаниям потерпевших, мужчины напали на Белинского, а затем скрылись. Российский турист в драке получил травмы лица и был доставлен в больницу, его состояние стабильное, отметил телеканал.

В генеральном консульстве России в провинции Пхукет корреспонденту ТАСС сообщили, что ни пострадавший россиянин, ни местные власти в связи с произошедшим за помощью не обращались.

РБК направил запрос в генконсульство России в Пхукете.

Полиция Антальи начала расследование атаки на россиян рядом с отелем
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Фото:Thomas Koch / Fotodom / Shutterstock

В октябре неизвестные начали драку с российскими туристами в гостинице города Гёчек в Турции. По информации Shot, группа граждан Турции напала на компанию россиян у отеля Rixos Premium Göcek. Мужчины бросили бутылку в супругу одного из туристов. Одного из пострадавших в драке россиян направили в больницу с переломом руки.

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Теги
Таиланд Пхукет новости Финляндия Израиль туристы россияне
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